Мэр Киева Кличко переложил вину за снос усадьбы Зеленских на украинские власти
Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler
Киев бессилен в вопросе восстановления разрушенной усадьбы мещан Зеленских, а виновны в этом украинские власти. С таким заявлением выступил мэр столицы Незалежной Виталий Кличко в интервью изданию Politico. Он назвал произошедшее "циничным уничтожением исторического здания его владельцем".
"К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность", — прокомментировал Кличко.
Кличко со своей стороны обвиняет строительные фирмы, власти страны и полицию, а те винят негодного мэра в немощности и невозможности защитить историческое наследие.
Напомним, в центре Киева разрушили здание, построенное в конце XIX века по улице Александра Конисского. Его называют "усадьбой Зеленских" — по имени семьи мещанина Евмена Зеленского, которая жила там до революции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".