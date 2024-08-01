Киев бессилен в вопросе восстановления разрушенной усадьбы мещан Зеленских, а виновны в этом украинские власти. С таким заявлением выступил мэр столицы Незалежной Виталий Кличко в интервью изданию Politico. Он назвал произошедшее "циничным уничтожением исторического здания его владельцем".

"К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность", — прокомментировал Кличко.

Кличко со своей стороны обвиняет строительные фирмы, власти страны и полицию, а те винят негодного мэра в немощности и невозможности защитить историческое наследие.