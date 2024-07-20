В центре Киева неизвестные снесли усадьбу Зеленских XIX века
В Киеве снесли усадьбу Зеленских. Обложка © Telegram / Полиция Киева
В центре Киева неизвестные снесли здание, построенное в конце XIX века по улице Александра Конисского. Оно известно в украинской столице как "усадьба Зеленских" — по имени жившей там до революции семьи мещанина Евмена Зеленского. О случившемся сообщила местная полиция.
Снос усадьбы Зеленских. Фото © Telegram / Типичный Киев
"Вечером [19 июля] в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные лица с помощью строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века. Полицейские установили местонахождение техники и изъяли её, решается вопрос об аресте", — отметили правоохранители.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия". В местном департаменте культуры сообщили, что рассматривали документы на присвоение дому статуса достопримечательности.
Раньше эта усадьба носила имя купца и профессора Василия Малинина, который владел ей минимум двадцать лет. После этого, с 1911-го до 1915-го, там проживала семья Евмена Зеленского. Речь идёт о двухэтажном здании, которое было построено из дерева и обложено кирпичом. Дом входит в Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите, то есть такое здание запрещено сносить или реконструировать.
Ранее на Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения во время Великой Отечественной войны Сидору Ковпаку. Местные законодатели сочли его "колонизатором".