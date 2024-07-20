В центре Киева неизвестные снесли усадьбу Зеленских XIX века

В центре Киева неизвестные снесли здание, построенное в конце XIX века по улице Александра Конисского. Оно известно в украинской столице как "усадьба Зеленских" — по имени жившей там до революции семьи мещанина Евмена Зеленского. О случившемся сообщила местная полиция.

Снос усадьбы Зеленских. Фото © Telegram / Типичный Киев

"Вечером [19 июля] в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные лица с помощью строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века. Полицейские установили местонахождение техники и изъяли её, решается вопрос об аресте", — отметили правоохранители.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия". В местном департаменте культуры сообщили, что рассматривали документы на присвоение дому статуса достопримечательности.

Раньше эта усадьба носила имя купца и профессора Василия Малинина, который владел ей минимум двадцать лет. После этого, с 1911-го до 1915-го, там проживала семья Евмена Зеленского. Речь идёт о двухэтажном здании, которое было построено из дерева и обложено кирпичом. Дом входит в Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите, то есть такое здание запрещено сносить или реконструировать.