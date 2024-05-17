В Киеве снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ

В Киеве в ночь на 17 мая снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической УПЦ, передаёт телеграм-канал храма. Вечером храм оцепили полиция и военные.

"Храма, который освящали блаженнейший митрополит Владимир и блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", — написано в сообщении.

Также в телеграм-канале опубликовано видео вывоза икон, настенных росписей и другой утвари. УПЦ передаёт, что воспроизведение чудотворной иконы, хранившейся в часовне, уцелело.

Грузовик вывозит утварь из Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного храма канонической УПЦ. Видео © Telegram / Десятинний Монастир

Десятинный храм находился недалеко от места, где в конце X века князь Владимир Великий построил Десятинную церковь. Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины в 2018 году сообщали, что считают храм незаконной застройкой. А в 2021 году местный Минкульт добился судебного решения о сносе. Местные жители пытались через суд отменить это решение, но потерпели фиаско.