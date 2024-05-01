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Регион
1 мая, 12:15

СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

СБУ выдвинула обвинение митрополиту УПЦ. Обложка © Freepik

СБУ выдвинула обвинение митрополиту УПЦ. Обложка © Freepik

Служба безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке в разжигании межрелигиозной розни. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации следствия, митрополит якобы публично выражал своё пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий и размещал провокационные сообщения в личном телеграм-канале. В СБУ полагают, что таким образом Лука "расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе". В ближайшее время митрополиту изберут меру пресечения.

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Ранее Life.ru сообщал, что в дом митрополита в Запорожье приходили с обыском. На данный момент ведутся следственные действия. По данным СМИ, его подозревают якобы в поддержке спецоперации.

Мирон Сидоров
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