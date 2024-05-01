СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

Служба безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке в разжигании межрелигиозной розни. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации следствия, митрополит якобы публично выражал своё пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий и размещал провокационные сообщения в личном телеграм-канале. В СБУ полагают, что таким образом Лука "расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе". В ближайшее время митрополиту изберут меру пресечения.