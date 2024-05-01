Митрополита УПЦ заподозрили в поддержке спецоперации, СБУ пришла к нему с обысками

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки (в миру — Андрей Коваленко). Как пишет "Страна.ua" со ссылкой на осведомлённые СМИ, его подозревают якобы в поддержке спецоперации.

На фото — сам священнослужитель в окружении сотрудников спецслужбы. Иные подробности не приводятся. Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье.

Напомним, на Украине уже давно притесняют священнослужителей и прихожан канонической УПЦ, однако после начала спецоперации этот процесс принял новые обороты. Например, недавно СБУ возбудила уголовное дело против протоиерея Николая Данилевича. Его, как и Луку, обвиняют в поддержке действий России.