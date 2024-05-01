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1 мая, 07:41

"Вышли на ловлю": СБУ ищут в Киеве нелояльных к Зеленскому, сообщили в подполье

СБУ сообщила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в Киеве

Сотрудник СБУ в Киеве. Обложка © Telegram / Служба безпеки України

Сотрудник СБУ в Киеве. Обложка © Telegram / Служба безпеки України

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими силовиками проводит "контрразведывательные мероприятия" в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей", — говорится в сообщении.

В ходе этих мероприятий сотрудники ведомства будут проводить осмотр, в частности, офисов, мест общего пользования и многоквартирных домов с целью "выявления запрещённых к обращению предметов". Также ведомство собирается проверять граждан, находящихся в центре украинской столицы.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, СБУ "вышла на ловлю": останавливает автомобили, прохожих и устраивает поквартирный обход. Всё это, чтобы найти нелояльных граждан в преддверии истечения срока полномочий Владимира Зеленского, что произойдёт 20 мая.

"Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить. Но в преследовании граждан участвует не только СБУ, конечно, там рядом ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российского военкомата. — Прим. Life.ru), что довольно неожиданно для Киева, который долгое время не сильно трусили", — добавил подпольщик.

Сотрудник СБУ общается с мужчиной в Киеве. Обложка © Telegram / Служба безпеки України

Сотрудник СБУ общается с мужчиной в Киеве. Обложка © Telegram / Служба безпеки України

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Ранее Украина уведомила Совет Европы о частичном отступлении от Конвенции о защите прав и свобод человека из-за военного положения. Так, силу утратят 11 статей Конституции Незалежной — в частности о правах на своду мысли, слова, неприкосновенности жилья и свободы передвижения. Кроме того, украинцы лишатся прав на тайну переписки и проведение митингов.

Матвей Константинов
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