Под Волновахой украинский дрон атаковал священников, доставлявших гумпомощь
Последствия атаки машины, которая перевозила гумпомощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР. Обложка © Telegram / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона пытались атаковать священников, которые в автомобиле везли гумпомощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили в пресс-службе обители.
Всё произошло утром 27 апреля. Из-за разбитой дороги машина заглохла, не доехав до обители 500 метров. За этим автомобилем выехал другой, и, как только первый потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать их на подъезде к обители, но не успел.
"Повторил дрон атаку уже в самом монастыре, возле храма, когда было понятно, что машины не военные, а монастырские и никаких угроз не несут. Видно было, что из авто выскочили монахи. Что-то в управлении дроном пошло не так, и он ударил в землю в стороне, в нескольких метрах от людей и собора, возле часовенки настоятеля монастыря", — отметили в монастыре, добавив, что никто не пострадал.
Данный монастырь находится в селе Никольском Волновахского района Донецкой Народной Республики. Его основали в 1912 году на месте бывшего сельского прихода. Одна из последних атак Вооружённых сил Украины на обитель произошла в январе 2024 года — тогда был ранен служитель церкви. А в конце сентября 2023-го при обстреле ВСУ пострадали два человека.