Под Волновахой украинский дрон атаковал священников, доставлявших гумпомощь

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона пытались атаковать священников, которые в автомобиле везли гумпомощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили в пресс-службе обители.

Всё произошло утром 27 апреля. Из-за разбитой дороги машина заглохла, не доехав до обители 500 метров. За этим автомобилем выехал другой, и, как только первый потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать их на подъезде к обители, но не успел.

"Повторил дрон атаку уже в самом монастыре, возле храма, когда было понятно, что машины не военные, а монастырские и никаких угроз не несут. Видно было, что из авто выскочили монахи. Что-то в управлении дроном пошло не так, и он ударил в землю в стороне, в нескольких метрах от людей и собора, возле часовенки настоятеля монастыря", — отметили в монастыре, добавив, что никто не пострадал.