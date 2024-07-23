В Киеве нашли подозреваемого в сносе исторической усадьбы Зеленских

В Киеве полиция вручила подозрение совладельцу "усадьбы Зеленских" — здания конца XIX века на улице Александра Конисского. Полицейские считают, что дом снесли из-за него. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в своём телеграм-канале.

Совладелец снесённой усадьбы Зеленских. Фото © Telegram / Киевская городская прокуратура

По мнению правоохранителей, именно он распорядился, чтобы историческое здание было снесено. Ему собираются предъявить обвинение по статье об умышленном уничтожении имущества, на которое суд наложил арест. Это карается тюремным сроком до двух лет.

В прокуратуре Киева считают, что само здание было арестовано, но подозреваемый тем не менее оплатил услуги строительной фирмы, чтобы та провела демонтаж.