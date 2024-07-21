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21 июля, 11:56

Человек погиб из-за обрыва троса на скандальной "тарзанке" через Днепр в Киеве

В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через Днепр, один человек погиб

В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через Днепр, который закрывали из-за несоблюдения требований безопасности. По данным местных СМИ, в этот момент на канатной дороге находился человек, который впоследствии упал в воду. Предварительно, он погиб.

В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через Днепр. Видео © Telegram / Киевский движ

В соцсетях очевидцы публикуют видео, на которых прохожие пытаются вытащить трос из воды. Сообщается, что так очевидцы хотели достать упавшего в воду человека. Однако трос, как отмечается, вытянули без него. К поискам подключились водолазы. На воду спустили надувные лодки и катера.

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Telegram / Киевский движ

Никита Осипов
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