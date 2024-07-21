Человек погиб из-за обрыва троса на скандальной "тарзанке" через Днепр в Киеве

В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через Днепр, который закрывали из-за несоблюдения требований безопасности. По данным местных СМИ, в этот момент на канатной дороге находился человек, который впоследствии упал в воду. Предварительно, он погиб.

В соцсетях очевидцы публикуют видео, на которых прохожие пытаются вытащить трос из воды. Сообщается, что так очевидцы хотели достать упавшего в воду человека. Однако трос, как отмечается, вытянули без него. К поискам подключились водолазы. На воду спустили надувные лодки и катера.