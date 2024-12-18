С начала СВО Вооружённые силы Украины потеряли около 1 млн человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и бронированных машин. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

При этом только в курском приграничье подразделения ВСУ потеряли более 42 тысяч своих военных. По сообщениям западных СМИ, что из-за сложных погодных условий украинская армия была вынуждена перейти здесь в оборону, их положение в регионе становится всё более бедственным: солдаты жалуются на снег, слякоть и крыс. При этом российские войска продолжают освобождать приграничье — село за селом.