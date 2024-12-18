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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 10:46

Генштаб ВС РФ уточнил потери ВСУ за всё время спецоперации

Герасимов: ВСУ с начала СВО потеряли около 1 млн человек убитыми и ранеными

С начала СВО Вооружённые силы Украины потеряли около 1 млн человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и бронированных машин. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Также, по его данным, противник потерял свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня.

Глава Минобороны РФ озвучил потери ВСУ за всё время СВО
Глава Минобороны РФ озвучил потери ВСУ за всё время СВО

При этом только в курском приграничье подразделения ВСУ потеряли более 42 тысяч своих военных. По сообщениям западных СМИ, что из-за сложных погодных условий украинская армия была вынуждена перейти здесь в оборону, их положение в регионе становится всё более бедственным: солдаты жалуются на снег, слякоть и крыс. При этом российские войска продолжают освобождать приграничье — село за селом.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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