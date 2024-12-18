Генштаб ВС РФ уточнил потери ВСУ за всё время спецоперации
Герасимов: ВСУ с начала СВО потеряли около 1 млн человек убитыми и ранеными
С начала СВО Вооружённые силы Украины потеряли около 1 млн человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и бронированных машин. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Также, по его данным, противник потерял свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня.
При этом только в курском приграничье подразделения ВСУ потеряли более 42 тысяч своих военных. По сообщениям западных СМИ, что из-за сложных погодных условий украинская армия была вынуждена перейти здесь в оборону, их положение в регионе становится всё более бедственным: солдаты жалуются на снег, слякоть и крыс. При этом российские войска продолжают освобождать приграничье — село за селом.
ТАСС / Александр Река