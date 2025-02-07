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7 февраля, 12:02

«Им придётся отвечать»: Пленный боец ВСУ объяснил, почему «верхушка» Киева не хочет перемирия

Пленный боец ВСУ Чёрный: Киев продолжает конфликт из-за страха ответственности

Политическое руководство в Киеве не хочет заканчивать конфликт, так как боится, что придётся нести ответственность за содеянное. Такое мнение выразил пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталий Чёрный.

«Если, допустим, прекратить [конфликт] им [руководству] придётся отвечать за свои деяния. Таким образом вести [военные действия], как они ведут — территориальные центры комплектования, полиция в этом всём содействует», — пояснил пленный в беседе с Минобороны РФ.

Чёрный добавил, что командованию воинских частей украинской армии просто «плевать» на подчинённый личный состав. По его словам, в подразделении бойца болело очень много солдат — у всех был один диагноз. Боец рассказал, что болел два раза и до сих пор не поправился. В госпиталь его не забрали, несмотря на температуру под 40 градусов. Пленный отметил, что две недели «валялся» в подразделении.

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А ранее Life.ru рассказывал, что пленный боец ВСУ Алексей Бабенко проклял Владимира Зеленского из-за отсутствия мест на кладбищах. По словам военнослужащего, в его родном городе не осталось свободных мест из-за большого числа жертв конфликта с РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Дарья Нарыкова
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