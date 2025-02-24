Трамп: Штаты не позволят украинскому конфликту перерасти в третью мировую
Президент США Дональд Трамп предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Вашингтон приложит все усилия, чтобы этого не произошло. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
«Мы не позволим этому случиться», — подчеркнул американский лидер.
Тем временем президент России Владимир Путин заявил о желании Трампа оздоровить Украину. По его словам, американец сначала хочет добиться перемирия в Незалежной, а затем — окончательно урегулировать конфликт.
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