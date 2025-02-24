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Регион
24 февраля, 20:50

Трамп: Штаты не позволят украинскому конфликту перерасти в третью мировую

Президент США Дональд Трамп предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Вашингтон приложит все усилия, чтобы этого не произошло. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Мы не позволим этому случиться», — подчеркнул американский лидер.

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Тем временем президент России Владимир Путин заявил о желании Трампа оздоровить Украину. По его словам, американец сначала хочет добиться перемирия в Незалежной, а затем — окончательно урегулировать конфликт.

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Flickr / The Trump White House Archived

Тимур Хингеев
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