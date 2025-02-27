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Регион
27 февраля, 15:46

Буданов* оценил шансы Украины помириться с Россией

Буданов*: Быстрый путь к перемирию с Россией реален

Россия и Украина способны оперативно достичь соглашения о прекращении огня, но к полноценному миру они прийти в кратчайшие сроки не смогут. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.

«Другой вопрос — перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личную могу сказать мнение — в принципе, это реально. Дойти быстро до мира — нет», — сказал он в интервью изданию «Укринформ».

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Ранее Буданов* заявил, что третья мировая война уже идёт. Свою позицию он объяснил тем, что в конфликте принимает участие сильнейшие страны планеты. А на днях он назвал сроки окончания боевых действий. По его убеждению, для завершения военной стадии в этом году имеются все требуемые предпосылки. Однако вопрос о том, каким будет мир — долгим и стабильным или нет — остаётся открытым.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Александра Мышляева
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