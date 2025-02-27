На Украине может вспыхнуть «бабий бунт», если матери молодых украинцев не стерпят и организуют партизанские движения против киевского режима, когда их сыновей начнут мобилизовывать. Такое развитие событий для Незалежной в личном телеграм-канале спрогнозировал российский военный корреспондент Александр Коц.

Коц сослался на данные опроса Socis за этот февраль, согласно которым 86,5% граждан Украины против снижения порогового возраста мобилизации, 80% возмущены работой ТЦК, а 79,9% считают нынешнюю «бусификацию» недопустимой. «За» снижение возраста мобилизации выступают только 10% респондентов, но они, видимо, живут на западной Украине, где военкомов видят нечасто и поэтому не считают их действия предосудительными.

Журналист напомнил, что украинцы уже начали давать отпор зверствующим властям, пусть пока и не ожесточённо, но достаточно демонстративно. Он привёл в пример поджоги автомобилей сотрудников ТЦК и военнослужащих в разных частях страны, а также летящие в военкоматы коктейли Молотова и подрыв женщины-смертницы в ТЦК Николаева.

«А теперь представьте, что начнётся, когда начнут принудительно «бусифицировать» вчерашних школьников от 18 лет. <...> Сложно предсказать, как поведут себя украинские матери, когда их молодых сыновей начнут отправлять на фронт. Это может оказаться последней каплей. Не думаю, что будет открытый бунт. <...> Однако партизанщина вспыхнет с новой силой», — говорится в посте Коца.