Украинское руководство намерено ужесточить мобилизацию на фоне слов американского лидера Дональда Трампа о необходимости в кратчайший срок найти мирное решение конфликта. Об этом со ссылкой на источники в высших эшелонах Украины пишет The Economist.

«Ужесточение [мобилизационной кампании] продолжится, потому что никто не предложил лучшего решения», — заявил один из собеседников журнала.

Издание предполагает, что такой шаг может расколоть и так уставшее от конфликта общество, а также спровоцировать рост насилия в отношении сотрудников ТЦК (украинские военкоматы. — Прим. Life.ru). При этом западные партнёры Киева исходят из того, что мобилизация — самый быстрый способ нарастить украинскую боевую мощь. В офисе Владимира Зеленского на это смотрят иначе: там заявляют, что поставки Западом оружия намного важнее численности ВСУ в контексте переговорных позиций Незалежной.

The Economist напомнил, что в феврале на Украине начали приём на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Таким образом руководство страны надеется каждый месяц привлекать порядка 4 тысяч человек на службу в войсках. Один из европейских чиновников сказал изданию, что этой меры может оказаться недостаточно и Киев будет вынужден отменить бронь от мобилизации для ряда категорий сотрудников.

Журнал обращает внимание на то, что призыв совсем юных украинцев на службу не снискал поддержки у военнослужащих ВСУ старшего возраста, несмотря на тяжёлую для них ситуацию на фронте. Многие из таких бойцов служат в войсках лишь по одной причине — чтобы этого не пришлось делать их детям. При этом The Economist допускает, что снижение возрастного порога мобилизации может быть единственным шансом Киева избежать «плохой сделки» президента США.