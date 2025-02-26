Требования Штатов завершить конфликт провоцируют упрямый Киев на ужесточение мобилизации
The Economist: Мобилизация на Украине ужесточится — лучшего решения нет
Украинское руководство намерено ужесточить мобилизацию на фоне слов американского лидера Дональда Трампа о необходимости в кратчайший срок найти мирное решение конфликта. Об этом со ссылкой на источники в высших эшелонах Украины пишет The Economist.
«Ужесточение [мобилизационной кампании] продолжится, потому что никто не предложил лучшего решения», — заявил один из собеседников журнала.
Издание предполагает, что такой шаг может расколоть и так уставшее от конфликта общество, а также спровоцировать рост насилия в отношении сотрудников ТЦК (украинские военкоматы. — Прим. Life.ru). При этом западные партнёры Киева исходят из того, что мобилизация — самый быстрый способ нарастить украинскую боевую мощь. В офисе Владимира Зеленского на это смотрят иначе: там заявляют, что поставки Западом оружия намного важнее численности ВСУ в контексте переговорных позиций Незалежной.
The Economist напомнил, что в феврале на Украине начали приём на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Таким образом руководство страны надеется каждый месяц привлекать порядка 4 тысяч человек на службу в войсках. Один из европейских чиновников сказал изданию, что этой меры может оказаться недостаточно и Киев будет вынужден отменить бронь от мобилизации для ряда категорий сотрудников.
Журнал обращает внимание на то, что призыв совсем юных украинцев на службу не снискал поддержки у военнослужащих ВСУ старшего возраста, несмотря на тяжёлую для них ситуацию на фронте. Многие из таких бойцов служат в войсках лишь по одной причине — чтобы этого не пришлось делать их детям. При этом The Economist допускает, что снижение возрастного порога мобилизации может быть единственным шансом Киева избежать «плохой сделки» президента США.
Отметим, что на решения украинского руководство оказывают влияние не только США. Ранее перспективы завершения украинского конфликта прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание на то, что политики Евросоюза, считающие, что война для Украины будет лучше мира, подталкивают Владимира Зеленского затягивать противостояние с Россией, невзирая на очевидно невыгодную для него расстановку сил на поле боя.
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