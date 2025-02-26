«Мир хуже войны»: Лавров обвинил Европу в науськивании Зеленского

Европейские политики считают, что сейчас для Украины война является более благоприятным сценарием, чем мир, поэтому подначивают Владимира Зеленского продолжать конфликт, несмотря на изменившуюся расстановку сил по этому вопросу. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

«Когда по той же Украине меняется расстановка политических сил, что проявилось при голосовании в ООН, Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании [Метте Фредериксен], что в данной ситуации для Украины мир хуже войны», — сказал российский министр.