«Мир хуже войны»: Лавров обвинил Европу в науськивании Зеленского
Лавров заявил, что ЕС науськивает Украину на продолжение конфликта
Европейские политики считают, что сейчас для Украины война является более благоприятным сценарием, чем мир, поэтому подначивают Владимира Зеленского продолжать конфликт, несмотря на изменившуюся расстановку сил по этому вопросу. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.
«Когда по той же Украине меняется расстановка политических сил, что проявилось при голосовании в ООН, Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании [Метте Фредериксен], что в данной ситуации для Украины мир хуже войны», — сказал российский министр.
Лавров подчеркнул, что всё это можно решить на переговорах, но европейцы продолжают неустанно врать о том, что Москва от них отказывается.
Напомним, 24 февраля руководители стран Евросоюза нанесли визит в Киев по случаю годовщины начала СВО. Туда приехали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Во время поездки в Киев премьер Дании выступила за продолжение конфликта на Украине. Метте Фредериксен во всеуслышание заявила, что «мир на самом деле более опасен, чем война». Позже в Госдуме объяснили съезд западных лидеров в украинской столице.
Life.ru