Захарова одним вопросом разоблачила датского премьера, посчитавшую мир опаснее войны
Захарова ответила премьеру Дании Фредериксен на слова о том, что мир опаснее войны
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сегодня сделала шокирующее заявление, отметив, что в контексте ситуации на Украине «мир опаснее войны». Эти слова прокомментировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Премьер-министр Дании: «Мир на Украине будет опаснее войны». А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала Захарова
Напомним, ранее премьер Дании выступила за продолжение конфликта на Украине. Она считает, что Киеву более целесообразно продолжать военные действия, чем принимать мирное разрешение конфликта в соответствии с политикой президента США Дональда Трампа. Политик откровенно призналась, что не испытывает доверия к Москве.
Сегодня, 24 февраля, руководители стран Евросоюза нанесли визит в Киев по случаю годовщины начала СВО. Туда приехали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Позже в Госдуме объяснили съезд западных лидеров в Киеве.
ТАСС / Владимир Гердо / ЕРА / MADS CLAUS RASMUSSEN