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Регион
24 февраля, 13:04

Захарова одним вопросом разоблачила датского премьера, посчитавшую мир опаснее войны

Захарова ответила премьеру Дании Фредериксен на слова о том, что мир опаснее войны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сегодня сделала шокирующее заявление, отметив, что в контексте ситуации на Украине «мир опаснее войны». Эти слова прокомментировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Премьер-министр Дании: «Мир на Украине будет опаснее войны». А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала Захарова

Напомним, ранее премьер Дании выступила за продолжение конфликта на Украине. Она считает, что Киеву более целесообразно продолжать военные действия, чем принимать мирное разрешение конфликта в соответствии с политикой президента США Дональда Трампа. Политик откровенно призналась, что не испытывает доверия к Москве.

Песков: ЕС, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине
Песков: ЕС, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине

Сегодня, 24 февраля, руководители стран Евросоюза нанесли визит в Киев по случаю годовщины начала СВО. Туда приехали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Позже в Госдуме объяснили съезд западных лидеров в Киеве.

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ТАСС / Владимир Гердо / ЕРА / MADS CLAUS RASMUSSEN

Никита Никонов
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