Захарова одним вопросом разоблачила датского премьера, посчитавшую мир опаснее войны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сегодня сделала шокирующее заявление, отметив, что в контексте ситуации на Украине «мир опаснее войны». Эти слова прокомментировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Премьер-министр Дании: «Мир на Украине будет опаснее войны». А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала Захарова