«Мир более опасен»: Премьер Дании выступила за продолжение конфликта на Украине
Премьер Дании Фредериксен выступила за продолжение боевых действий на Украине
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала мнение, что для Украины более целесообразно продолжать военные действия, чем принимать мирное разрешение конфликта в соответствии с политикой президента США Дональда Трампа. Она откровенно призналась, что не испытывает доверия к Москве.
«Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир на Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас», — сказала Фредериксен во время визита в Киев.
Глава датского кабмина также заявила, что не верит в честность намерений президента России Владимира Путина. По её мнению, на самом деле российская сторона якобы не стремится к установлению мира на Украине.
Напомним, сегодня, 24 февраля, руководители ЕС и премьеры западных стран нанесли визит в Киев по случаю годовщины начала СВО. В частности, в столицу Украины приехали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также лидеры западных стран, среди которых президенты Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, а также Исландии. Позже в Госдуме объяснили съезд западных лидеров в Киеве.
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