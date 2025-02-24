«Мир более опасен»: Премьер Дании выступила за продолжение конфликта на Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала мнение, что для Украины более целесообразно продолжать военные действия, чем принимать мирное разрешение конфликта в соответствии с политикой президента США Дональда Трампа. Она откровенно призналась, что не испытывает доверия к Москве.

«Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир на Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас», — сказала Фредериксен во время визита в Киев.

Глава датского кабмина также заявила, что не верит в честность намерений президента России Владимира Путина. По её мнению, на самом деле российская сторона якобы не стремится к установлению мира на Украине.