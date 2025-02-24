Волнуют финансы: В Госдуме объяснили съезд западных лидеров в Киеве в годовщину начала СВО
Депутат Журова: Западные политики в Киеве обсудят будущее своих финансов
Западные руководители съехались сегодня в Киев, чтобы разобраться в текущей ситуации и разработать стратегию действий после прихода Дональда Трампа к власти в США. Таким мнением поделилась Светлана Журова, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.
«Они выделяли деньги Украине. Услышав, что говорит Трамп, они хотят понять, что будет с их финансами, а также выяснить, что делать дальше и на что готов Зеленский, куда это всё движется, что он будет делать дальше», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».
Получается, что сейчас западные политики, по словам Журовой, разговаривают с нелегитимным лидером, и они это понимают. По её мнению, сегодня в Киеве будут обсуждаться не только финансовые вопросы, в частности, политики будут говорить на тему президентских выборов на Украине.
Как сообщал Life.ru, утром 24 февраля, в третью годовщину начала СВО, в Киев прибыли лидеры Евросоюза и западных государств. В частности, в украинскую столицу съехались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и лидеры западных стран — премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Испании Педро Санчес, президенты Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, а также Исландии.
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