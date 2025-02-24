Волнуют финансы: В Госдуме объяснили съезд западных лидеров в Киеве в годовщину начала СВО

Западные руководители съехались сегодня в Киев, чтобы разобраться в текущей ситуации и разработать стратегию действий после прихода Дональда Трампа к власти в США. Таким мнением поделилась Светлана Журова, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

«Они выделяли деньги Украине. Услышав, что говорит Трамп, они хотят понять, что будет с их финансами, а также выяснить, что делать дальше и на что готов Зеленский, куда это всё движется, что он будет делать дальше», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Получается, что сейчас западные политики, по словам Журовой, разговаривают с нелегитимным лидером, и они это понимают. По её мнению, сегодня в Киеве будут обсуждаться не только финансовые вопросы, в частности, политики будут говорить на тему президентских выборов на Украине.