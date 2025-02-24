Руководители ЕС и премьеры западных стран приехали в Киев в годовщину начала СВО

Утром 24 февраля, в третью годовщину начала спецоперации (СВО), в Киев прибыли лидеры Евросоюза и западных государств. Политики, вероятно, проведут обсуждение по вопросам очередной помощи Украине.

Руководители ЕС и премьеры западных стран на вокзале в Киеве. Видео © X / vonderleyen

В частности, в украинскую столицу съехались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и лидеры западных стран — премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Испании Педро Санчес, президенты Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, а также Исландии.

«Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на кону судьба не только Украины. Это судьба Европы», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.