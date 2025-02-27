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Регион
27 февраля, 20:32

Два дома загорелись в Курской области после атаки украинского дрона

Пожар начался в жилом доме в деревне Лобановка Кореневского района Курской области после атаки FPV-дрона Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в деревне Лобановка Кореневского района FPV-дрон ударил по жилому дому. Из-за атаки в нём начался пожар, огонь перекинулся на соседний дом», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Врио губернатора уточнил, что в домах никто не проживал, поэтому раненых нет. Однако Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные населённые пункты.

Мирный житель пострадал во время атаки FPV-дронов на Белгородскую область
Мирный житель пострадал во время атаки FPV-дронов на Белгородскую область

Ранее Life.ru рассказывал, что за два часа над Россией было сбито восемь украинских беспилотников. Атаки были отражены в Брянской области и в Крыму.

Обложка ©

Unsplash / Diana Măceşanu

Артур Лапсаков
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