Два дома загорелись в Курской области после атаки украинского дрона

Пожар начался в жилом доме в деревне Лобановка Кореневского района Курской области после атаки FPV-дрона Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в деревне Лобановка Кореневского района FPV-дрон ударил по жилому дому. Из-за атаки в нём начался пожар, огонь перекинулся на соседний дом», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Врио губернатора уточнил, что в домах никто не проживал, поэтому раненых нет. Однако Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные населённые пункты.