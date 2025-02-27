Восемь БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом менее чем за два часа

Восемь украинских дронов сбили российские силы противовоздушной обороны менее чем за два часа над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 19:15 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в министерстве.