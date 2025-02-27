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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 19:36

Восемь БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом менее чем за два часа

Восемь украинских дронов сбили российские силы противовоздушной обороны менее чем за два часа над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 19:15 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов»,сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что шесть беспилотников сбили над территорией Республики Крым, ещё два — над Брянской областью.

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Ранее Life.ru рассказывал о пострадавшем мирном жителе Белгородской области вследствие обстрела ВСУ нескольких населённых пунктов. Основной удар приняло на себя село Тишанка Волоконовского района. Также под атакой был Шебекинский округ.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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