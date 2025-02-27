Мирный житель пострадал во время атаки FPV-дронов на Белгородскую область

Мирного жителя ранили в Белгородской области вследствие обстрела ВСУ нескольких населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что в селе Тишанка Волоконовского района произошёл обстрел и атака FPV-дронов. Раненого мужчину, получившего сотрясение мозга и баротравму, скорая помощь доставляет в Валуйскую ЦРБ. Губернатор добавил, что пострадавший получает необходимую медицинскую помощь.

Повреждения зафиксировали в двух частных домах — выбиты окна, пострадали крыши и заборы.

«Ещё одно село в Волоконовском районе атаковано FPV-дроном. В селе Коновалово от удара беспилотника о кровлю частного дома повреждены крыша и надворная постройка», — рассказал Гладков.

Кроме этого, в Новой Таволжанке Шебекинского округа из-за атаки беспилотника пострадали три частных дома. Там выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Информация о последствиях продолжает уточняться.