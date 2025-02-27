Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 15:27

Беспилотник ВСУ, сбросивший ФАБ-250 под Брянском, попал на видео

Украинский беспилотник дальнего действия, сбросивший бомбу ФАБ-250М-54 в Брянской области, был снят на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».

Беспилотник ВСУ с ФАБ-250 в Брянской области. Видео © Telegram / Военный осведомитель

На снятых в тепловом спектре кадрах виден летящий беспилотник самолётного типа. Его замечают российские бойцы и открывают огонь по аппарату. В публикации говорится, что дрон сбросил авиабомбу. Другие детали ситуации пока неизвестны.

«Очередная попытка дестабилизировать жизнь»: ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе
«Очередная попытка дестабилизировать жизнь»: ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе

«Военный осведомитель» утверждает, что дроны с таким же вооружением применялись украинскими войсками для ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» в Брянской области, о которых в конце января рассказывал Life.ru. Также сообщалось, что ВСУ атаковали распределительную станцию трубопровода из американских РСЗО HIMARS.

ВСУ обстреляли Белгород из американских РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли Белгород из американских РСЗО HIMARS
Обложка ©

Telegram / Военный осведомитель

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar