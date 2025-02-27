Беспилотник ВСУ, сбросивший ФАБ-250 под Брянском, попал на видео

Украинский беспилотник дальнего действия, сбросивший бомбу ФАБ-250М-54 в Брянской области, был снят на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».

На снятых в тепловом спектре кадрах виден летящий беспилотник самолётного типа. Его замечают российские бойцы и открывают огонь по аппарату. В публикации говорится, что дрон сбросил авиабомбу. Другие детали ситуации пока неизвестны.