Беспилотник ВСУ, сбросивший ФАБ-250 под Брянском, попал на видео
Украинский беспилотник дальнего действия, сбросивший бомбу ФАБ-250М-54 в Брянской области, был снят на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».
Беспилотник ВСУ с ФАБ-250 в Брянской области. Видео © Telegram / Военный осведомитель
На снятых в тепловом спектре кадрах виден летящий беспилотник самолётного типа. Его замечают российские бойцы и открывают огонь по аппарату. В публикации говорится, что дрон сбросил авиабомбу. Другие детали ситуации пока неизвестны.
«Военный осведомитель» утверждает, что дроны с таким же вооружением применялись украинскими войсками для ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» в Брянской области, о которых в конце января рассказывал Life.ru. Также сообщалось, что ВСУ атаковали распределительную станцию трубопровода из американских РСЗО HIMARS.
Telegram / Военный осведомитель