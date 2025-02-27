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Регион
27 февраля, 10:11

«Очередная попытка дестабилизировать жизнь»: ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе

Пухов: Украинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар, выбив стёкла в доме

Украинская сторона атаковала город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар. ВСУ нанесли удар по строениям в населённом пункте дроном-камикадзе. Об этом сообщил глава города Энергодар Максим Пухов.

«Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате атаки повреждено остекление в одном из домов», — написал он в своём телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что в результате атаки никто не пострадал, возгораний в городе не зафиксировано.

В Энергодаре восстановили свет, воду и отопление после атаки ВСУ
В Энергодаре восстановили свет, воду и отопление после атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 февраля ВСУ атаковали Орловскую область. Над территорией региона были сбиты 12 беспилотников. В результате налёта никто из мирного населения не пострадал, разрушений нет.

Обложка ©

freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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