«Очередная попытка дестабилизировать жизнь»: ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе

Украинская сторона атаковала город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар. ВСУ нанесли удар по строениям в населённом пункте дроном-камикадзе. Об этом сообщил глава города Энергодар Максим Пухов.

«Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате атаки повреждено остекление в одном из домов», — написал он в своём телеграм-канале.