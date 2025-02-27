Стало известно о последствиях воздушной атаки ВСУ на Орловскую область в ночь на 27 февраля
Клычков: Повреждений и пострадавших после атаки БПЛА ВСУ в Орловской области нет
Никто из мирных жителей не пострадал в результате украинской атаки на Орловскую область в ночь на 27 февраля. На данный момент на месте происшествия работают специалисты и ведутся оперативные мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.
Он также поблагодарил военнослужащих российских войск ПВО за оперативную и надёжную работу по отражению воздушной атаки ВСУ.
Напомним, что сегодня ночью Россия смогла перехватить 19 украинских беспилотников над различными регионами. 12 из них были сбиты над Орловской областью. Также три БПЛА заметили над Курской и Белгородской областями и ещё один — над территорией Республики Крым. По данным Минобороны РФ, над территориями оперативно сработала система ПВО.
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