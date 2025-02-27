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Регион
27 февраля, 05:47

Стало известно о последствиях воздушной атаки ВСУ на Орловскую область в ночь на 27 февраля

Клычков: Повреждений и пострадавших после атаки БПЛА ВСУ в Орловской области нет

Никто из мирных жителей не пострадал в результате украинской атаки на Орловскую область в ночь на 27 февраля. На данный момент на месте происшествия работают специалисты и ведутся оперативные мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

Он также поблагодарил военнослужащих российских войск ПВО за оперативную и надёжную работу по отражению воздушной атаки ВСУ.

Ещё два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Чёрным морем
Ещё два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Чёрным морем

Напомним, что сегодня ночью Россия смогла перехватить 19 украинских беспилотников над различными регионами. 12 из них были сбиты над Орловской областью. Также три БПЛА заметили над Курской и Белгородской областями и ещё один — над территорией Республики Крым. По данным Минобороны РФ, над территориями оперативно сработала система ПВО.

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Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Наталья Афонина
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