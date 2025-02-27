Стало известно о последствиях воздушной атаки ВСУ на Орловскую область в ночь на 27 февраля

Никто из мирных жителей не пострадал в результате украинской атаки на Орловскую область в ночь на 27 февраля. На данный момент на месте происшествия работают специалисты и ведутся оперативные мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

Он также поблагодарил военнослужащих российских войск ПВО за оперативную и надёжную работу по отражению воздушной атаки ВСУ.