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Регион
26 февраля, 19:10

Ещё два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом и акваторией Чёрного моря два украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны зафиксировали в 20:50 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили 7 украинских дронов над Крымом
Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили 7 украинских дронов над Крымом

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО с вечера 25 февраля сбили в Краснодарском крае 85 беспилотников. В ночь на 26 февраля десятки целей удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ хотели атаковать местный порт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Александра Мышляева
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