Ещё два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Чёрным морем
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом и акваторией Чёрного моря два украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны зафиксировали в 20:50 мск.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО с вечера 25 февраля сбили в Краснодарском крае 85 беспилотников. В ночь на 26 февраля десятки целей удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ хотели атаковать местный порт.
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