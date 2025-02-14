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14 февраля, 09:44

В Энергодаре восстановили свет, воду и отопление после атаки ВСУ

Работу всех систем жизнеобеспечения восстановили в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. Там снова начали работать водоснабжение, теплоснабжение и энергоснабжение после атаки украинских войск по Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщает мэра города Максим Пухов.

«В городе полностью восстановлены все системы жизнеобеспечения: водо-, тепло- и электроснабжение. Все службы работают в штатном режиме», — написал Пухов.

Он также поблагодарил всех специалистов, которые сумели обеспечить оперативное восстановление подачи электроэнергии в полном объёме.

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ВСУ ударили дронами рядом с реактором Запорожской АЭС

Напомним, что в результате обстрела ВСУ было повреждено энергетическое оборудование, из-за чего в Энергодаре, а также Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах 50 000 человек остались без электричества. А в Энергодаре была остановлена работа насосной станции.

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Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Наталья Афонина
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