В Энергодаре восстановили свет, воду и отопление после атаки ВСУ
Работу всех систем жизнеобеспечения восстановили в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. Там снова начали работать водоснабжение, теплоснабжение и энергоснабжение после атаки украинских войск по Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщает мэра города Максим Пухов.
«В городе полностью восстановлены все системы жизнеобеспечения: водо-, тепло- и электроснабжение. Все службы работают в штатном режиме», — написал Пухов.
Он также поблагодарил всех специалистов, которые сумели обеспечить оперативное восстановление подачи электроэнергии в полном объёме.
Напомним, что в результате обстрела ВСУ было повреждено энергетическое оборудование, из-за чего в Энергодаре, а также Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах 50 000 человек остались без электричества. А в Энергодаре была остановлена работа насосной станции.
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