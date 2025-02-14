В Энергодаре восстановили свет, воду и отопление после атаки ВСУ

Работу всех систем жизнеобеспечения восстановили в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. Там снова начали работать водоснабжение, теплоснабжение и энергоснабжение после атаки украинских войск по Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщает мэра города Максим Пухов.

«В городе полностью восстановлены все системы жизнеобеспечения: водо-, тепло- и электроснабжение. Все службы работают в штатном режиме», — написал Пухов.

Он также поблагодарил всех специалистов, которые сумели обеспечить оперативное восстановление подачи электроэнергии в полном объёме.