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Регион
14 февраля, 05:14

Удар ВСУ по Запорожской ТЭС оставил без света более 50 тысяч человек

Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС в ночь на 14 февраля, повредив энергетическое оборудование станции. Об этом сообщили в региональном Минэнерго.

«Отсутствие электроснабжения наблюдается в городе Энергодар, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах», — гласит пост.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Специалисты активно занимаются восстановлением электроснабжения. Точные сроки завершения работ пока не называются.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, подтверждающее удары ВСУ по автоколонне с экспертами МАГАТЭ вблизи Запорожской атомной станции. Из-за атак по ЗАЭС сотрудники агентства не могут совершить запланированную ротацию.

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Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Антон Голыбин
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