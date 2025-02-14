Удар ВСУ по Запорожской ТЭС оставил без света более 50 тысяч человек
Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС в ночь на 14 февраля, повредив энергетическое оборудование станции. Об этом сообщили в региональном Минэнерго.
«Отсутствие электроснабжения наблюдается в городе Энергодар, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах», — гласит пост.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Специалисты активно занимаются восстановлением электроснабжения. Точные сроки завершения работ пока не называются.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, подтверждающее удары ВСУ по автоколонне с экспертами МАГАТЭ вблизи Запорожской атомной станции. Из-за атак по ЗАЭС сотрудники агентства не могут совершить запланированную ротацию.
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