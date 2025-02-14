Удар ВСУ по Запорожской ТЭС оставил без света более 50 тысяч человек

Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС в ночь на 14 февраля, повредив энергетическое оборудование станции. Об этом сообщили в региональном Минэнерго.

«Отсутствие электроснабжения наблюдается в городе Энергодар, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах», — гласит пост.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Специалисты активно занимаются восстановлением электроснабжения. Точные сроки завершения работ пока не называются.