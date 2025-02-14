В Энергодаре отключили водоснабжение после атак ВСУ на Запорожскую ТЭС

В городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре была остановлена работа насосной станции. Причиной этому стали обстрелы украинских войск по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), из-за которых упало напряжение в электросети. Город на некоторое время остался без водоснабжения.

«В связи с низким и нестабильным напряжением в городской электросети принято решение временно остановить насосную станцию. Водоснабжение будет отключено с 9:00 до стабилизации напряжения в сети», — рассказали в администрации Энергодара.

Кроме того, в результате обстрела было повреждено энергетическое оборудование, из-за чего в Энергодаре, а также Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах 50 000 человек остались без электричества.