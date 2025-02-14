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14 февраля, 07:21

В Энергодаре отключили водоснабжение после атак ВСУ на Запорожскую ТЭС

В городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре была остановлена работа насосной станции. Причиной этому стали обстрелы украинских войск по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), из-за которых упало напряжение в электросети. Город на некоторое время остался без водоснабжения.

«В связи с низким и нестабильным напряжением в городской электросети принято решение временно остановить насосную станцию. Водоснабжение будет отключено с 9:00 до стабилизации напряжения в сети», — рассказали в администрации Энергодара.

Кроме того, в результате обстрела было повреждено энергетическое оборудование, из-за чего в Энергодаре, а также Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах 50 000 человек остались без электричества.

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Минобороны показало видеодоказательство атаки ВСУ на экспертов МАГАТЭ близ ЗАЭС

Ранее украинские Вооружённые силы нанесли удар с помощью беспилотников по территории рядом с Запорожской атомной электростанцией. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что реактор находится в 300 метрах от места обстрела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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