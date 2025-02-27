ВСУ обстреляли Белгород из американских РСЗО HIMARS
ВС Украины ударили по Белгороду из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает SHOT.
По сведениям телеграм-канала, российские средства ПВО поразили две ракеты РСЗО в небе над столицей региона. На данный момент не было сообщений о раненых и разрушениях на земле.
Минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 19 БПЛА ВСУ над регионами РФ. 12 аппаратов были сбиты над Орловской областью, три — над Курской и Белгородской, один — над Крымом. Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что среди мирных жителей нет пострадавших от атаки.
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