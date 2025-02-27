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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 13:22

ВСУ обстреляли Белгород из американских РСЗО HIMARS

ВС Украины ударили по Белгороду из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, российские средства ПВО поразили две ракеты РСЗО в небе над столицей региона. На данный момент не было сообщений о раненых и разрушениях на земле.

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Минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 19 БПЛА ВСУ над регионами РФ. 12 аппаратов были сбиты над Орловской областью, три — над Курской и Белгородской, один — над Крымом. Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что среди мирных жителей нет пострадавших от атаки.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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