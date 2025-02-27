ВСУ обстреляли Белгород из американских РСЗО HIMARS

ВС Украины ударили по Белгороду из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает SHOT .

По сведениям телеграм-канала, российские средства ПВО поразили две ракеты РСЗО в небе над столицей региона. На данный момент не было сообщений о раненых и разрушениях на земле.