«Жечь всё, что едет на Суджу»: Военный эксперт оценил операцию по нарушению логистики ВСУ

Военный эксперт Евгений Норин, оценивая успешную операцию ВС РФ под Курском, в результате которой была нарушена логистика ВСУ, призвал бить прямой наводкой по технике противника. Он подчеркнул, что российским бойцам не обязательно полностью перекрывать взятую под огневой контроль дорогу Юнаковка — Суджа.

«Нам достаточно выйти на дистанцию выстрела из ПТРК противотанковой ракетой. И начать жечь всё, что едет на Суджу. Из всего, что добивает туда прямой наводкой — хоть танк выкати», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».