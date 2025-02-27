«Жечь всё, что едет на Суджу»: Военный эксперт оценил операцию по нарушению логистики ВСУ
Военный эксперт Норин призвал бить прямой наводкой по технике ВСУ под Суджей
Военный эксперт Евгений Норин, оценивая успешную операцию ВС РФ под Курском, в результате которой была нарушена логистика ВСУ, призвал бить прямой наводкой по технике противника. Он подчеркнул, что российским бойцам не обязательно полностью перекрывать взятую под огневой контроль дорогу Юнаковка — Суджа.
«Нам достаточно выйти на дистанцию выстрела из ПТРК противотанковой ракетой. И начать жечь всё, что едет на Суджу. Из всего, что добивает туда прямой наводкой — хоть танк выкати», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, ВС РФ нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа, нанеся удары по бронетехнике и автомобилям противника. Кроме того, российские военные загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи. Уже очевидно, что десантура захлопывает «котёл» вокруг 4 тысяч бойцов ВСУ в Курской области, не оставляя противнику шансов.
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