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Регион
26 февраля, 15:25

Российский «Искандер» превратил в фейерверк С-300ПС ВСУ на позиции к югу от Сум

МО РФ показало видео с ударом «Искандера» по ЗРК С-300ПС возле Сум

Армия России ударила ОТРК «Искандер» по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ возле города Сумы, уничтожив до 25 украинских военнослужащих. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Искандер» поразил украинский ЗРК С-300ПС в окрестностях Сум. Видео © Telegram / Минобороны России

«МО РФ опубликовало видео нанесения ракетного удара с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в лесном массиве южнее города Сум. В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 боевиков», — сказано в публикации.

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Ранее в российских СМИ сообщили, что российские расчёты Центра беспилотных технологий «Рубикон» атаковали логистические маршруты ВСУ с применением FPV-дронов. Это лишило противника возможности транспортировать личный состав, боеприпасы и провиант по трассе Юнаковка — Суджа в курском приграничье.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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