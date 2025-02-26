Российский «Искандер» превратил в фейерверк С-300ПС ВСУ на позиции к югу от Сум

Армия России ударила ОТРК «Искандер» по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ возле города Сумы, уничтожив до 25 украинских военнослужащих. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Искандер» поразил украинский ЗРК С-300ПС в окрестностях Сум. Видео © Telegram / Минобороны России

«МО РФ опубликовало видео нанесения ракетного удара с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в лесном массиве южнее города Сум. В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 боевиков», — сказано в публикации.