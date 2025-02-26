Российский «Искандер» превратил в фейерверк С-300ПС ВСУ на позиции к югу от Сум
МО РФ показало видео с ударом «Искандера» по ЗРК С-300ПС возле Сум
Армия России ударила ОТРК «Искандер» по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ возле города Сумы, уничтожив до 25 украинских военнослужащих. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.
«Искандер» поразил украинский ЗРК С-300ПС в окрестностях Сум. Видео © Telegram / Минобороны России
«МО РФ опубликовало видео нанесения ракетного удара с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в лесном массиве южнее города Сум. В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 боевиков», — сказано в публикации.
Ранее в российских СМИ сообщили, что российские расчёты Центра беспилотных технологий «Рубикон» атаковали логистические маршруты ВСУ с применением FPV-дронов. Это лишило противника возможности транспортировать личный состав, боеприпасы и провиант по трассе Юнаковка — Суджа в курском приграничье.
Telegram / Минобороны России