Российские войска освободили Орловку в Курской области
Бойцы 34-й бригады воздушно-десантных войск России освободили деревню Орловка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военнослужащие ВДВ в телеграм-канале «Дневник десантника».
«Вопреки заявлениям, Орловка освобождена сегодня, на вчерашний вечер бойцы зачищали северную часть», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за пять дней российские войска освободили пять населённых пунктов Курской области. Таким образом, до полного окружения Суджи осталось меньше 11 км. Солдаты ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу «дорогой смерти» после того, как огневой контроль над ней взяли ВС РФ.
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