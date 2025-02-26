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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 10:12

Российские войска освободили Орловку в Курской области

Бойцы 34-й бригады воздушно-десантных войск России освободили деревню Орловка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военнослужащие ВДВ в телеграм-канале «Дневник десантника».

«Вопреки заявлениям, Орловка освобождена сегодня, на вчерашний вечер бойцы зачищали северную часть», — говорится в сообщении.

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Новости СВО. Срок окончания СВО, освобождены Погребки и Орловка, поляки разворовали помощь Украине, 26 февраля

Ранее сообщалось, что за пять дней российские войска освободили пять населённых пунктов Курской области. Таким образом, до полного окружения Суджи осталось меньше 11 км. Солдаты ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу «дорогой смерти» после того, как огневой контроль над ней взяли ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Ольга Сливченко
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