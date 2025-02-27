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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 16:34

«Удар возмездия» ВС РФ настиг группу украинских спецов по закрытым каналам связи

Рогов: ВС РФ ударили ФАБ по командному пункту ВСУ в Константиновке в ДНР

Российские военные сбросили фугасные авиабомбы (ФАБ) на кондитерское предприятие «Конти» в городе Константиновка в ДНР, завод давно не работает и стал командным пунктом 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Уничтожено не менее 10 специалистов высокой квалификации, занимавшихся закрытыми каналами связи, и один старший офицер службы охраны Генштаба», — добавил он.

Рогов уверен, что удар по украинскому штабу нарушит управление бойцами ВСУ в регионе. По его данным, также уничтожено много техники, которая отвечала за закрытые каналы связи для командного состава противника. Рогов подчеркнул, что восстановлению инфраструктура связи уже не подлежит.

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Ранее появилось видео удара по объекту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. В здании располагался штаб командиров и иностранных наёмников. В отеле в момент удара проходило совещание с зарубежными инструкторами в помещении ресторана. По словам источников, обрушились несущие конструкции здания и начался пожар.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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