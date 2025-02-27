«Удар возмездия» ВС РФ настиг группу украинских спецов по закрытым каналам связи
Рогов: ВС РФ ударили ФАБ по командному пункту ВСУ в Константиновке в ДНР
Российские военные сбросили фугасные авиабомбы (ФАБ) на кондитерское предприятие «Конти» в городе Константиновка в ДНР, завод давно не работает и стал командным пунктом 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Уничтожено не менее 10 специалистов высокой квалификации, занимавшихся закрытыми каналами связи, и один старший офицер службы охраны Генштаба», — добавил он.
Рогов уверен, что удар по украинскому штабу нарушит управление бойцами ВСУ в регионе. По его данным, также уничтожено много техники, которая отвечала за закрытые каналы связи для командного состава противника. Рогов подчеркнул, что восстановлению инфраструктура связи уже не подлежит.
Ранее появилось видео удара по объекту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. В здании располагался штаб командиров и иностранных наёмников. В отеле в момент удара проходило совещание с зарубежными инструкторами в помещении ресторана. По словам источников, обрушились несущие конструкции здания и начался пожар.
ТАСС / Алексей Коновалов