Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции по Украине
Рогов: Резолюция Генассамблеи ООН по Украине ведёт к эскалации конфликта
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине является «позорной», заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что документ не способствует мирному урегулированию, а напротив — ведёт к эскалации.
«На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».
Особое внимание он обратил на позицию Соединённых Штатов, которые не поддержали предложенный Украиной проект, представив собственный вариант. По словам Рогова, изначальная версия резолюции США оказалась более сдержанной и не содержала традиционной антироссийской риторики.
Напомним, ГА ООН 24 февраля одобрила резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В поддержку резолюции высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против, а 65 — воздержались. США оказались в числе противников.
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