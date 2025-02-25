Принятая Генеральной Ассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине является «позорной», заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что документ не способствует мирному урегулированию, а напротив — ведёт к эскалации.

«На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».

Особое внимание он обратил на позицию Соединённых Штатов, которые не поддержали предложенный Украиной проект, представив собственный вариант. По словам Рогова, изначальная версия резолюции США оказалась более сдержанной и не содержала традиционной антироссийской риторики.