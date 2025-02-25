Небензя призвал помешать «киевскому князьку и его кукловодам» сорвать мирные усилия России и США

Принятая Советом Безопасности ООН американская резолюция по украинскому конфликту рассматривается Россией как отправная точка для последующих дипломатических шагов, направленных на урегулирование кризиса. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Впрочем, подчеркнул дипломат, расслабляться ещё рано. «Киевский князёк и его кукловоды» всё ещё пытаются сорвать предпринимаемые Россией и США усилия. Им нужно помешать, призвал международное сообщество постпред.

«Не будем обольщаться. Партия войны в лице киевского режима и его европейских спонсоров отнюдь не сдалась. И сегодняшняя попытка испортить и извратить американский текст это со всей очевидностью показывает», — заявил дипломат.