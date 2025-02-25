Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию США по Украине без изменений

Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию по Украине, предложенную Соединёнными Штатами. Проект документа поддержали десять стран, в том числе Россия, США и Китай. Ещё пять воздержались, а против не проголосовал никто.

Резолюция принята в первоначальном виде: СБ отклонил как европейские правки с антироссийской риторикой, так и предложения представителей РФ. В ней говорится о необходимости установления прочного мира на Украине, а также выражается скорбь по поводу гибели людей.