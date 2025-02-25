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Регион
24 февраля, 22:59

Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию США по Украине без изменений

Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию по Украине, предложенную Соединёнными Штатами. Проект документа поддержали десять стран, в том числе Россия, США и Китай. Ещё пять воздержались, а против не проголосовал никто.

Резолюция принята в первоначальном виде: СБ отклонил как европейские правки с антироссийской риторикой, так и предложения представителей РФ. В ней говорится о необходимости установления прочного мира на Украине, а также выражается скорбь по поводу гибели людей.

Исторический шаг: США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции
Исторический шаг: США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции

За несколько часов до этого американскую резолюцию по Украине приняла и Генассамблея ООН. Впрочем, в случае с ГА без антироссийских правок не обошлось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Golden Brown

Антон Голыбин
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