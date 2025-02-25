ГА ООН приняла американскую резолюцию по Украине лишь с антироссийскими правками

Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект резолюции по ситуации на Украине, авторами которого выступили Соединённые Штаты. Документ был поддержан большинством лишь с антироссийскими правками. Например, формулировка «конфликт на Украине» там была заменена на «полномасштабное вторжение».

За принятие резолюции высказались 93 страны, в том числе все члены Европейского союза. Против проголосовали восемь государств, среди них РФ и Белоруссия. Воздержались от голосования 73 страны, включая сами Соединённые Штаты.