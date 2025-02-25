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24 февраля, 21:21

ГА ООН приняла американскую резолюцию по Украине лишь с антироссийскими правками

Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект резолюции по ситуации на Украине, авторами которого выступили Соединённые Штаты. Документ был поддержан большинством лишь с антироссийскими правками. Например, формулировка «конфликт на Украине» там была заменена на «полномасштабное вторжение».

За принятие резолюции высказались 93 страны, в том числе все члены Европейского союза. Против проголосовали восемь государств, среди них РФ и Белоруссия. Воздержались от голосования 73 страны, включая сами Соединённые Штаты.

Генассамблея также отклонила российскую поправку, которая предлагала включить в текст положение о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса.

США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине
США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине

Незадолго до этого Генассамблея ООН также одобрила инициированную Киевом антироссийскую резолюцию. США выступили против документа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Антон Голыбин
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