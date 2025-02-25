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24 февраля, 22:44

Замглавы МИД Вершинин обсудил Украину с генсеком ООН Гутерришем в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провёл переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Встреча состоялась в Женеве, сообщили в МИД РФ.

«Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, в том числе с акцентом на текущую ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

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Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что цели спецоперации на Украине пока не достигнуты. Сначала России необходимо установить контроль над территориями, закреплёнными Конституцией, добавил он.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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