Замглавы МИД Вершинин обсудил Украину с генсеком ООН Гутерришем в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провёл переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Встреча состоялась в Женеве, сообщили в МИД РФ.
«Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, в том числе с акцентом на текущую ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что цели спецоперации на Украине пока не достигнуты. Сначала России необходимо установить контроль над территориями, закреплёнными Конституцией, добавил он.
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