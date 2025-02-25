Замглавы МИД Вершинин обсудил Украину с генсеком ООН Гутерришем в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провёл переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Встреча состоялась в Женеве, сообщили в МИД РФ.

«Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, в том числе с акцентом на текущую ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.