Цели спецоперации на Украине ещё не достигнуты — МИД РФ
Посол Мирошник: Цели спецоперации на Украине ещё не достигнуты
Главные цели спецоперации на Украине пока не достигнуты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, находясь в Анкаре. Разговоры об этом преждевременны, пока Россия не освободит все конституционные территории, цитирует дипломата ТАСС.
«Украина не приведена в состояние, когда она не будет представлять угрозу для России. Поэтому говорить о том, что сейчас задача специальной военной операции выполнена, явно преждевременно», — подчеркнул Мирошник.
Кроме того, отметил посол, российские территории не являются предметом переговоров. Москва не будет обсуждать это с кем бы то ни было, коротко добавил он.
О целях СВО недавно напомнила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что Россия в рамках операции должна искоренить неонацизм и создать условия, обеспечивающие прочный и справедливый мир.
Telegram / МИД России