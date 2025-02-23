Матвиенко назвала главные цели СВО

Россия в рамках проведения спецоперации преследует лишь цель искоренения неонацизма и создания условий для прочного и справедливого мира как для РФ, так и для всего человечества. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в публикации на сайте СФ, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

«В отличие от нелюдей ВСУ, иностранных наёмников, российские воины не запятнали себя расправами над мирными жителями, преступлениями против человечности. Борьба, которую мы ведём, не имеет под собой цели экспансии, захвата территорий. Наша цель — искоренение неонацизма, создание условий, обеспечивающих прочный и справедливый мир как для России, так и для всего человечества», — отметила спикер.

Она также отметила, что медленно, но осознание данной мысли происходит и среди международного сообщества. А СВО спикер Совфеда назвала мерилом того, что являет собой конкретный человек и чего он стоит. Благодаря этому управление страной переходит в руки достойных людей, которые остаются защитниками Отечества на любой должности. Именно поэтому нужно и дальше работать над встраиванием наших воинов в государственно-политическую среду, полагает Матвиенко.