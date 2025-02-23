Медведев пообещал «новый Нюрнберг на поле боя неонацистам киевского режима
Медведев: Война с неонацизмом ещё не окончена, но её итог совсем близок
Россия уже однажды победила нацизм, однако он вновь поднял голову на территории Украины. Его нужно истребить там до корней, чтобы не допустить всемирного Апокалипсиса. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Наша страна победила фашизм. Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жёстче и надёжнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на всё», — отметил зампред СБ РФ.
Медведев, подчеркнул, что Россия не допустит всемирного Апокалипсиса. Он добавил, что задача РФ — сделать невозможным реванш нацизма на планете, оставить потомкам достойное наследие и сохранить исторические данные.
Ранее экс-советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор назвал условия для окончания конфликта на Украине. Он заявил, что для достижения мира в ходе вооружённого конфликта необходимо устранить всех неонацистов.
Life.ru