Россия уже однажды победила нацизм, однако он вновь поднял голову на территории Украины. Его нужно истребить там до корней, чтобы не допустить всемирного Апокалипсиса. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наша страна победила фашизм. Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жёстче и надёжнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на всё», — отметил зампред СБ РФ.

Медведев, подчеркнул, что Россия не допустит всемирного Апокалипсиса. Он добавил, что задача РФ — сделать невозможным реванш нацизма на планете, оставить потомкам достойное наследие и сохранить исторические данные.