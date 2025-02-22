«Уничтожить»: В США назвали главное условие мира на Украине
Офицер Макгрегор: Неонацистские элементы мешают становлению мира на Украине
Экс-советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор назвал условия для достижения мира на Украине. Он заявил, что для достижения мира в ходе вооружённого конфликта необходимо устранить всех неонацистов. Такой пост Макгрегор опубликовал в соцсети X.
«Если мы хотим добиться мира на Украине, необходимо безжалостно уничтожить неонацистские элементы», — отметил он.
Офицер возложил вину в многочисленных преступлениях на Украине на киевских неонацистов, за которыми тянется кровавый шлейф расправ. Их существование является настоящей угрозой для России и всех европейских стран. Бывший советник Пентагона призвал США прекратить оказывать поддержку настоящим преступникам.
«Вашингтону должно быть стыдно за то, что американцы когда-либо предоставляли деньги и поддержку украинским неонацистам», — заключил он.
Ранее стало известно, что офицер ВС США считает виновным Запад в необдуманном развязывании военного конфликта на Украине. Вашингтон либо не захотел понимать реалии происходящего на территории Незалежной, либо просто не смог.
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