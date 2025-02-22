В Госдуме назвали условие, при котором оборона ВСУ рухнет на всём фронте

Оборона украинской армии продолжает держаться только благодаря системе связи Starlink, если ВСУ отключить от неё, то весь их фронт сразу начнёт сыпаться. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв.

«Starlink — это единственное, на чём ещё держится украинская оборона. Связь на войне — одна из самых главных составляющих, и, если не будет координации между подразделениями ВСУ, они немедленно посыплются, откатываясь к самому Киеву», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».

Собеседник издания добавил, что группировка спутник Starlink позволяет установить достаточно устойчивое интернет-соединение, и как-то повлиять на связь можно только атаковав сами спутники в космическом пространстве, где человечество ещё не вело боевых действий. Да и международные соглашения запрещают удары по объектам в космосе. Поэтому, если руководство Штатов или сам Илон Маск примут решение об отключении ВСУ от Starlink, российская сторона отнесётся к этому только положительно, ведь оно приблизит победу.