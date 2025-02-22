В Госдуме назвали условие, при котором оборона ВСУ рухнет на всём фронте
Депутат Журавлёв: Оборона ВСУ посыпется, если их отключат от системы Starlink
Оборона украинской армии продолжает держаться только благодаря системе связи Starlink, если ВСУ отключить от неё, то весь их фронт сразу начнёт сыпаться. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв.
«Starlink — это единственное, на чём ещё держится украинская оборона. Связь на войне — одна из самых главных составляющих, и, если не будет координации между подразделениями ВСУ, они немедленно посыплются, откатываясь к самому Киеву», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».
Собеседник издания добавил, что группировка спутник Starlink позволяет установить достаточно устойчивое интернет-соединение, и как-то повлиять на связь можно только атаковав сами спутники в космическом пространстве, где человечество ещё не вело боевых действий. Да и международные соглашения запрещают удары по объектам в космосе. Поэтому, если руководство Штатов или сам Илон Маск примут решение об отключении ВСУ от Starlink, российская сторона отнесётся к этому только положительно, ведь оно приблизит победу.
При этом Журавлёв напомнил, что спутниковой системой Маска пользуются и военнослужащие Армии России. В связи с чем командованию ВС РФ необходимо продумать альтернативу этому виду связи, порекомендовал парламентарий.
Напомним, что ранее из Штатов уже звучали угрозы отключить Starlink, если Владимир Зеленский откажется подписывать с американской стороной сделку по редкоземельным металлам. Более того, в отношениях Илона Маска и киевского главаря, мягко говоря, не всё гладко. По мнению миллиардера (американского) Украина позволила себе зайти слишком далеко в конфликте с РФ, сам Зеленский жаждет не мира, а денег и власти, а народ Незалежной его презирает. Российский телеграм-канал «Военная хроника» пишет, что если украинским военным отключат доступ к Starlink, это оставит ВСУ не только без связи непосредственно на поле боя, но и нарушит координацию между штабами.
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