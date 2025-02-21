«Его презирает народ»: Маск бросил вызов напуганному Зеленскому
Маск объяснил отказ Зеленского от выборов страхом проиграть с «разгромным счётом»
Илон Маск, Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / dpa / Patrick Pleul, © dia image / Cemal Yurttas
Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что не сможет выиграть президентские выборы на Украине, поэтому делает всё, чтобы не допустить их в стране. Таким мнением поделился в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск, написав, что «бросает вызов» главе киевского режима, призывая его провести выборы.
«Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провёл выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счётом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины», — пояснил бизнесмен.
По мнению Маска, президент США Дональд Трамп абсолютно прав, когда игнорирует Зеленского и стремится достичь мира на Украине, минуя киевские власти. Миллиардер добавил, что именно нынешний украинский режим превратился в «отвратительную, огромную машину взяточничества, питающуюся трупами украинских солдат». Маск бросил вызов Зеленскому, выразив уверенность в том, что он не решится идти на выборы.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что Владимир Зеленский не заботится о судьбе Украины или её ресурсов, с президентом США Дональдом Трампом он тайно торгуется по поводу личных гарантий. Бывший американский лидер Джо Байден предоставлял Украине оружие и финансовую помощь безвозмездно, в то время как нынешний президент не сделал ничего подобного, но требует вернуть в казну США $500 млрд в виде редкоземельных металлов, напомнил Царёв.