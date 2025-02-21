«Его презирает народ»: Маск бросил вызов напуганному Зеленскому

Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что не сможет выиграть президентские выборы на Украине, поэтому делает всё, чтобы не допустить их в стране. Таким мнением поделился в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск, написав, что «бросает вызов» главе киевского режима, призывая его провести выборы.

«Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провёл выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счётом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины», — пояснил бизнесмен.

По мнению Маска, президент США Дональд Трамп абсолютно прав, когда игнорирует Зеленского и стремится достичь мира на Украине, минуя киевские власти. Миллиардер добавил, что именно нынешний украинский режим превратился в «отвратительную, огромную машину взяточничества, питающуюся трупами украинских солдат». Маск бросил вызов Зеленскому, выразив уверенность в том, что он не решится идти на выборы.