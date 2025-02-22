Рогов раскрыл цель удара ВС РФ в пригороде Днепропетровска

Российские военные атаковали крупный логистический центр Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань». Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических инициатив и поддержки ветеранов Общественной палаты России.

«В городе Верхнеднепровске Днепропетровской области был удар нескольких БПЛА «Герань» по крупному логистическому центру ВСУ, который был организован на базе большой частной автотранспортной компании, но давно выполнял функции военного обеспечения. Уничтожено большое количество техники, ангары, погрузчики, а также крупное хранилище дизельного топлива», — сказал он в беседе с ТАСС.

По информации Рогова, в данном центре также осуществлялся ремонт военной техники. Он отметил, что там обслуживалось множество военных грузовиков, и добавил, что это представляет собой значительный удар по снабжению боеприпасами украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.