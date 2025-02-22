Миллиардер Илон Маск раскритиковал действия Киева, заявив, что украинские власти зашли слишком далеко в конфликте с Россией.

«Те, кто продолжает эту бойню, лишены эмпатии и разума. Бесконечные потери в окопах — это неправильно», — написал Маск в соцсети Х.

Маск также утверждает, что украинцы презирают главу киевского режима Владимира Зеленского, который, по его словам, отменил выборы, зная о своём поражении.