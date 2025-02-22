«Лишены эмпатии и разума»: Илон Маск жёстко высказался об Украине
Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте
Миллиардер Илон Маск раскритиковал действия Киева, заявив, что украинские власти зашли слишком далеко в конфликте с Россией.
«Те, кто продолжает эту бойню, лишены эмпатии и разума. Бесконечные потери в окопах — это неправильно», — написал Маск в соцсети Х.
Маск также утверждает, что украинцы презирают главу киевского режима Владимира Зеленского, который, по его словам, отменил выборы, зная о своём поражении.
Ранее Илон Маск прокомментировал отношение Владимира Зеленского к будущему исходу конфликта на Украине. Всего одним эмодзи предприниматель дал понять, что киевский лидер не стремится завершить конфликт.
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