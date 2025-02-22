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21 февраля, 21:19

«Лишены эмпатии и разума»: Илон Маск жёстко высказался об Украине

Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте

Миллиардер Илон Маск раскритиковал действия Киева, заявив, что украинские власти зашли слишком далеко в конфликте с Россией.

«Те, кто продолжает эту бойню, лишены эмпатии и разума. Бесконечные потери в окопах — это неправильно», — написал Маск в соцсети Х.

Маск также утверждает, что украинцы презирают главу киевского режима Владимира Зеленского, который, по его словам, отменил выборы, зная о своём поражении.

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Ранее Илон Маск прокомментировал отношение Владимира Зеленского к будущему исходу конфликта на Украине. Всего одним эмодзи предприниматель дал понять, что киевский лидер не стремится завершить конфликт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Артём Гапоненко
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