Маск считает, что Зеленский одержим жаждой власти и денег

Миллиардер Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не желает урегулирования конфликта на Украине. Своё мнение он ёмко высказал в социальных сетях.

Маск оставил комментарий с эмодзи, обозначающим «100%», под публикацией пользователя в соцсети X. Тот написал, что «Зеленский не хочет мира, он хочет войны и власти».