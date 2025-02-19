Маск считает, что Зеленский одержим жаждой власти и денег
Маск поддержал мнение, что Зеленский хочет не мира на Украине, а денег и власти
Миллиардер Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не желает урегулирования конфликта на Украине. Своё мнение он ёмко высказал в социальных сетях.
Маск оставил комментарий с эмодзи, обозначающим «100%», под публикацией пользователя в соцсети X. Тот написал, что «Зеленский не хочет мира, он хочет войны и власти».
Ранее сам Зеленский, чья легитимность давно утрачена, попытался убедить, что он не одержим жаждой власти. Экс-комик отрицает, что болен.
Ранее Зеленского и вовсе заподозрили в планах сбежать с Украины. Такой сценарий допустил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Мнение главаря киевского режима уже никого не интересует, уверен музыкант.
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