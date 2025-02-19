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19 февраля, 04:20

Маск всего двумя символами отреагировал на четыре неявки Зеленского в военкомат

Маск отреагировал на четыре неявки Зеленского в военкомат

Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отреагировал на слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки и уклонялся от посещения военкомата.

Бизнесмен оставил комментарий под постом ирландского журналиста Чея Боуза, который процитировал Порошенко*. Маск прокомментировал бегство бывшего актёра от службы двумя восклицательными знаками.

Реакция Илона Маска на пост журналиста. Скриншот © X / elonmusk

Реакция Илона Маска на пост журналиста. Скриншот © X / elonmusk

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И если раньше Зеленский бегал только от службы, то теперь он может убежать из собственной страны. Такой сценарий допустил сооснователь британский рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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